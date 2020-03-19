أحمد فهمي ساخرًا من بيومي فؤاد: "أقصر طريق لنشر كورونا.. لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان أحمد فهمي على أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بطريقة ساخرة، إذ نشر صورة للفنان بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب فهمي، في منشوره: "أنا ما كنتش حابب أتكلم في موضوع الـ"كورونا"، بس أنا شايف إن أخطر حاجة في الموضوع ده هو بيومي فؤاد، بيومي هو أقصر وأسهل طريق لنشر الفيروس؛ لأنه بيتنقل بين 3 أو 4 لوكيشنات في اليوم، اجتنبوا بيومي، الوقاية خير من العلاج".

ويشارك بيومي فؤاد في السباق الرمضاني بمسلسل "دهب عيرة"، للفنانة يسرا، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.