محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علق الفنان أحمد فهمي على أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بطريقة ساخرة، إذ نشر صورة للفنان بيومي فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وكتب فهمي، في منشوره: "أنا ما كنتش حابب أتكلم في موضوع الـ"كورونا"، بس أنا شايف إن أخطر حاجة في الموضوع ده هو بيومي فؤاد، بيومي هو أقصر وأسهل طريق لنشر الفيروس؛ لأنه بيتنقل بين 3 أو 4 لوكيشنات في اليوم، اجتنبوا بيومي، الوقاية خير من العلاج".
ويشارك بيومي فؤاد في السباق الرمضاني بمسلسل "دهب عيرة"، للفنانة يسرا، وهو من إنتاج شركة العدل جروب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي ساخرًا من بيومي فؤاد: "أقصر طريق لنشر كورونا.. لهذا السبب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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