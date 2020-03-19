تعرف على إيرادات فيلم "بنات ثانوي" بعد 11 أسبوعًا بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "بنات ثانوي"، إيرادات قدرها 7 ملايين 810 آلاف 129 جنيهًا، وذلك بعد 11 أسبوعًا من طرحه بالسينمات.

ويتنافس الفيلم مع 6 أفلام أخرى، هي "الفلوس"، "يوم وليلة"، "لص بغداد"، "رأس السنة"، "صندوق الدنيا:، "بعلم الوصول".

وقد ظهر تأثر إيرادات كل الأفلام بشباك التذاكر، بسبب حالة الخوف من فيروس "كورونا" المستجد، والتي أصابت الجميع.

فيلم "بنات ثانوي"، حاز على إشادة النقاد، وهو من بطولة محمد الشرنوبي، جيملة عوض، محمد مهران، هنادي مهنا، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.