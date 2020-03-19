شيرين رضا تشيد بدور الدولة في أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشادت الفنانة شيرين رضا، بدور الدولة وتعاملها في حل أزمة فيروس "كورونا" المستجد، بعد القرارات التي اتخذتها مؤخرًا.

وكتبت "شيرين" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الحقيقة إن قرارات وإجراءات الحكومة المصرية في إدارة الأزمات الراهنة، على المستوى الصحي والإقتصادي، شيء رائع جدًا، طفرة غير مسبوقة في إدارة الأزمات، ربنا معاكم وتحيا مصر".

واتخذت الدولة المصرية عدة إجراءات من بينها تعطيل الدراسة، وتوقف الطيران، والكشف على الجميع العائدين من الخارج، وإجراءات احترازية للوقاية من المرض.