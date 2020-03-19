تراند اليوم : شاهد.. شمس الكويتية تثير الغضب بفيديو صادم



أثارت الفنانة الكويتية شمس، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو تشرح فيه كيفية القضاء على فيروس كورونا، من خلال استخدام ماء الفضة، وهو ما أثار موجة غضب بين المتخصصين.

وقالت الفنانة الكويتية، إن ماء الفضة ثاني أقوى مضاد حيوي طبيعي. وأضافت أنه يجب قبل استخدامه القيام بتمارين التنفس، مشيرة إلى أن هذا يساعد على الحفاظ على بيئة الجسم القلوية مع الإشارة إلى أن البيئة الحمضية والمظلمة هي التي تعزز نمو البكتيريا الضارة والفيروسات، موضحة طريقة استعمال الماء عن طريق الفم والأنف.

وتوجهت للأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول عليه في بعض البلدان مثل العراق وليبيا وسوريا معلنة انه يمكنهم صنعه في المنزل من خلال برش قطعة من الفضة ووضعها مع الماء في آنية مصنوعة من الفخار.

وتسبب فيديو "شمس" في ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وهاجمها البعض متهمين إياها بالجهل، مشيرين إلى أن الفضة من المواد السامة واسمها "نترات الفضة"، مطالبين الفنانة بحذف الفيديو وعدم الحديث في غير تخصصها.