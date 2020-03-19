تراند اليوم : فيديو صادم| فنانة كويتية تتسول المال: ليس في ثلاجتي طعام

أثارت الفنانة والإعلامية الكويتية، سعاد سلمان، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتسول المال من شخص مجهول، بسبب مرورها بضائقة مادية.

وفي الفيديو، طلبت "سعاد" من شخص أن "يسلفها" بعض المال، لمرورها بظروف مادية صعبة، نظرًا لأنها لم تتقاض مقابل علمها في إحدى المسرحيات.

وأخذت "سعاد" في الفيديو تتحدث إلى هذا الشخص"، قائلة: "ما عندك تسلفني، والله ما عندي فلوس"، إلى الحد إنها قالت إن ثلاجتيه فارغتان.

وأثار الفيديو، ردود فعل واسعة، إذ أبدى البعض تعاطفه معها، في حين أبدى البعض الآخر استهجانه لتسريب الفيديو بهذه الطريقة المخجلة.

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بينما هناك من تحدث عن إجرائها عملية تكميم للمعدة، متسائلين عن سر إفلاسها.

وفي نوفمبر الماضي، تعرضت الفنانة الكويتية لموقف محرج على الهواء، بعد أن طالبها أحد المتصلين ببرنامج "صباح الكويت" بإنقاص وزنها؛ لأنها تعاني من السمنة، فأجابت عليه بأن وزنها كان أكثر من ذلك، وهي تحاول بالفعل في هذا الاتجاه.

وقال المتصل لها: "أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي"، فشعرت بالإحراج الشديد، وردت عليه: "قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده".

ولاحقًا جرى تداول مقطع فيديو لمكالمة هاتفية بينها وإحدى صديقاتها وكانت تبكي بشدة؛ بسبب هذا الموقف المحرج، مؤكدة أنها تبذل ما بوسعها لفقدان وزنها الزائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم واتباع نظام غذائي.