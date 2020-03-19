قام الفنان التونسي ظافر عابدين بالظهور في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام لإعادة نشر الطرق الوقائية الفعالة ضد مرض الكورونا وأهمها غسل اليدين بانتظام والجلوس بالمنزل تحت شعار " ابقوا أمنين ". " ابقوا أمنين ". تفاعل عدد كبير مع الفيديو فلقد شاهده قرابة المئتي ألف مشاهد كما قام بالتعليق على الفيديو 840 شخص.

يذكر أن أحدث أعمال ظافر عابدين كان مسلسل " عروس بيروت " مع كارمن بصيبص والذي حاز على إعجاب الكثير من المواطنين في مصر وباقي الدول العربية. المسلسل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وهو مأخوذ عن المسلسل التركي عروس اسطنبول، أما الإخراج فهو لإيمرة كاباكوساك

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ظافر عابدين يدعو الجمهور للمحافظة على أنفسهم باتباع طرق الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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