الكورونا تؤجل الدورة الرابعة عشر من مهرجان أنيفلم بالمغرب

إنطلاقًا من الإجراءات الوقائية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية بسبب وباء كورونا المستجد، والتى نصت على عدم التجمعات قررت إدارة مهرجان " انيفلم " بالمغرب تأجيل إقامة دورتها الرابعة عشر والتى كان من المفترض إقامتها يوم 16 وحتى 18 من شهر إبريل المقبل بالرباط. بالرباط. يشار أن إدارة المهرجان لم تنوة عن موعد جديد لإقامة " انيفلم " ولكنها اكتفت فقط بأن المهرجان سيقام حينما يتم السيطرة على الوضع على المستويين الدولي والوطني. Advertisements وأضافت الصفحة الرسمية للمهرجان طرق غسل الأيدي بشكل صحيح عن طريق وضع ملصق يوضح خطوات غسل اليدين مع المنشور الخاص بتأجيل الدورة. الأيدي بشكل صحيح عن طريق وضع ملصق يوضح خطوات غسل اليدين مع المنشور الخاص بتأجيل الدورة. الجدير بالذكر أن مهرجان " انيفلم " ليس المهرجان الأول الذي يتقرر تأجيله بسبب تفشي فيروس الكورونا فهناك العديد من المهرجانات والحفلات في مختلف دول العالم التي تم تأجيلها من بينهم مهرجان البحر الأحمر بالسعودية، مهرجان سيكا جاز بتونس وغيرهم الكثير.

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