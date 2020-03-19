بسبب كورونا.. فرقة كايروكي تلغي جميع أنشطتها الغنائية

أعلنت الصفحة الرسمية للفريق الغنائي الشهير "كايروكي"، عن إلغاء كافة انشطتها الغنائية اتباعاً للإجراءات الوقائية ضد وباء كورونا، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وجاء الإعلان كالآتي:" جمهورنا العظيم،كايروكي بتتمنالكم السلامة في كل الأوقات. للأسف مضطرين نعلق كل نشاطاتنا وحفلاتنا اللي جايه نظراً للظروف الحالية. حافظوا على هدوؤكم واتبعوا الإجراءات الصحية السليمة، ومتنسوش: كل حاجة بتعدي".
يذكر أن كايروكي قد انهوا جولتهم الغنائية الاوروبية في شهر فبراير الماضي والتي شملت العديد من العواصم"لندن، برلين، باريس"، وحملت الحفلات شعار كامل العدد بالإضافة إلى نفاذ تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام.
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