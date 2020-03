إصابة بطلة "Game of Thrones" بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - أثبتت الفحوصات الطبية أن الممثلة الإنكليزية العالمية ​إنديرا فارما​ بطلة "Game of Thrones" "صراع العروش" أصيبت بالفيروس التاجي ”كورونا“ المستجد (COVID19).

إنديرا فارما البالغة من العمر 46 عاما نشرت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا في السرير الآن وهذا ليس لطيفا، حافظ على سلامتك وصحتك وكن لطيفا مع زملائك".

يذكر أن أندريا لعبت دور Ellaria Sand في ”Game of Thrones“ .

وكان قد كشف ​كريستوفر هيفجو​، بطل سلسلة "​​Game Of Thrones​​"، عن إصابته بفيروس ​كورونا​، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.