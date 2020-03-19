ميرنا وليد - بيروت - أثبتت الفحوصات الطبية أن الممثلة الإنكليزية العالمية ​إنديرا فارما​ بطلة "Game of Thrones" "صراع العروش" أصيبت بالفيروس التاجي ”كورونا“ المستجد (COVID19).

إنديرا فارما البالغة من العمر 46 عاما نشرت عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أنا في السرير الآن وهذا ليس لطيفا، حافظ على سلامتك وصحتك وكن لطيفا مع زملائك".

يذكر أن أندريا لعبت دور Ellaria Sand في ”Game of Thrones“ .

وكان قد كشف ​كريستوفر هيفجو​، بطل سلسلة "​​Game Of Thrones​​"، عن إصابته بفيروس ​كورونا​، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة بطلة "Game of Thrones" بالكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.