ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ رسالة للفنانة ​هند البحرينية​ وذلك بعد أن كشفت الاخيرة عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت أحلام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :"حبيبتي واختي وصديقتي هند البحرينيه سلامتچ قدامچ اختي وبتطلعين بالسلامه باذن واحد احد وكلنا نحببببچ وانتي قويه وشدي حيلچ بتطلعين لوليدچ وحبايبچ وجمهورچ الكبير نحببببچ وانتي باذن الله اقوى من كورونا استودعتك الرحمن واسفه لاني تو اعرف هالخبر، ادعوا لها".

وكانت كتبت هند يوم أمس عبر صفحتها الخاصة :"مساء الخير .. من غرفه العزل شكرا لمن سال عني انا بخير".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تطلب الدعاء لـ هند البحرينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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