الدرامز ترافق أغنية Tom Sawyer للفرقة الكندية "راش" بتوقيع برج

ميرنا وليد - بيروت - قدم ​العازف برج​ كوفر أغنية ​Tom Sawyer​ للفرقة الكندية "راش" حيث يظهر وهو يعزف على الدرامز، بمرافقة الأغنية.

ومن الصعب عزف هذه الأغنية مع الاستخدام المكثف للدرامز.

ونشر برج الفيديو كاتباً:"مرحبا صديقي العزيز، نظرًا لأننا جميعًا في حالة حجر ذاتي في منازلنا، أود أن أدعوكم جميعًا للاستماع ومشاهدة هذا الفيديو الجديد".

وذكر برج أن هناك فيديو جديد سيطرحه خلال يومين.

برج شاب موهب يقوم دائماً بعزف الدرامز بمرافقة أغنيات أجنبية شهيرة منها Take a Look Around لـLimp Bizkit وbad guy لـ بيلي إيليش.

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