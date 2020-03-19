شقيقة توم هانكس تكشف عن تطورات حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​ساندرا هانكس​ شقيقة الممثل العالمي ​توم هانكس​ عن تطورات حالته الصحية بعد خروجه مؤخراً من الحجر الصحي، حيث قضى عدة أيام نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وقالت:"لقد تواصلت مع أخي.. إنه ليس رائعًا، لكنه لا يزال بخير.. لست مصدومة؛ فهو ممثل، وليس آلة لكن الرعاية الطبية في أستراليا جيدة".

وأضافت: "نحن بخير هنا.. البقاء في المنزل جيد معنا، وهذا المجتمع رائع، أنا محظوظة لوجودي هنا، روح الناس مذهلة!، ومع ذلك، فشلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فشلاً ذريعاً".

وردا على سؤال حول وجودها في إيطاليا أثناء الإغلاق، قالت: "أنا في مقاطعة بوردينوني، على بعد ساعة شمال البندقية، وسيتم الإغلاق حتى 3 أبريل وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وكان هانكس وزوجته ريتا، 63 عامًا قد أعلنا، الأسبوع الماضي، أن نتائج اختبار فيروس "كورونا" كانت إيجابية، قائلين إنهما شعرا بأعراض مثل التعب والقشعريرة وآلام الجسم والحمى الطفيفة.