ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو مسرب للممثلة الكويتية ​سعاد سلمان​، ظهرت فيه خلال إتصال مباشر عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي مع أحد الأشخاص، حيث كانت تشكو من العوز ووضعها المالي الصعب، وتسأل عما إذا كان بإمكانها استدانة المال منه كما أشارت إلى أن ثلاجتي مطبخها فارغتان.

وأثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ أشار البعض إلى إستغرابهم من حديثها هذا، خاصةً أنها كانت أعلنت مؤخراً عن إستعدادها للخضوع لعملية تكميم معدة لإنقاص وزنها، وذلك بعد الموقف المحرج الذي تعرضت له على الهواء أثناء تقديمها برنامج "صباح الكويت" حيث توجه إليها أحد المتصلين بالقول: "أنا عندي طلب من سعاد. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مسرّب لممثلة كويتية تشكو فيه من العوز وتطلب المال!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.