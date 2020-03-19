هدية ثمينة من يسرا لـ عبير صبري للحماية من الحسد-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ عن الهدية الثمينة التي تلقتها من ​الممثلة المصرية يسرا​ لمناسبة عيد ميلادها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للهدية، والتي كانت عبارة عن سلسلة ذهبية في نهايتها شكل كف، وهو ما يرمز إلى الوقاية من الحسد في التراث المصري. وكتبت تعقيباً على الصورة: "أحلى هدية من الملكة يسرا في عيد ميلادي، بحبك".

يشار إلى أن عبير صبري تشارك يسرا في بطولة مسلسل "دهب عيرة" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويشاركهما في البطولة جومانا مراد، وحلا شيحة، وهنادي مهنى.



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