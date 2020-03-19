خاص الفن- نجم يخسر دعوى النزاع على قطعة أرض‎

ميرنا وليد - بيروت - خسر نجم من الصف الاول دعوى كان قد رفعها قبل سنوات قليلة، وتصب في خانة النزاع على قطعة أرض في منطقة جنوبية، وقالت جهات مطلعة ان جميع الوساطات التي قام بها النجم لم تفلح في الوصول حتى إلى تسوية حول مساحة زراعية كان يريد ان يفض النزاع حولها مع جهات أخرى.

النجم غضب بعد خسارة الدعوى وهدد وتوعد، لكن كما هي عادته سلك طريق الاقوال فقط لا الافعال، وبقيت هذه الارض معلقة بينه وبين جهة راهنت على شفافية القضاء وربحت الرهان.



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