أورلاندو بلوم: إمتنعت عن الجنس لـ6 أشهر لحين لقائي بـ كايتي بيري-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل العالمي ​أورلاندو بلوم​ بكل صراحة عن حياته الجنسية، كاشفاً إمتناعه عن ممارسة الجنس لمدة ستة أشهر إلى أن إلتقى بالمغنية العالمية ​كايتي بيري​وبدء علاقتهما الغرامية وتحديداً في العام 2016.

وقال بلوم أنه لجأ لصديقه راكب الأمواج "لايرد هاميلتون" لأخذ النصيحة بعدما اعترف له بأنه لا يشعر بالسعادة في بدايات عام 2016، حينها أشار عليه بالامتناع عن الجنس، وقال له: "إذا أردت أن تكون جديًا بشأن أي علاقة، لا بد أن تمتنع عن الجنس لعدة أشهر".

وأضاف بلوم:"قررت الامتناع عن الجنس لمدة ثلاثة أشهر، لكن استمتعت بالطريقة التي أتعاطى فيها مع النساء، والعناصر الأنثوية التي تقبع داخلي".

وسئل بلوم خلال مقابلة في صحيفة The Sunday Times البريطانية، إن كان يشاهد الأفلام الإباحية من أجل الجنس، لكنه أكَّد عدم خضوعه لأي شيء كليًا في ذلك الوقت، وقال: "كان الأمر جنونيًا، لا أعتقد أنه صحي."

