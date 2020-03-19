الفنانون وعاداتهم الغريبة قبل تسجيلهم اغنياتهم..لن تصدقوا ماذا تفعل جنات وانغام!

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي أسرار الفنانين التي قد لا تظهر إلى العلن، ولكنها تعتبر واحدة من أهم الصفات التي تعبّر عن شخصياتهم خلف الكواليس.

وهنا نعرض لكم أبرز عادات بعض الفنانين التي يلجؤون إليها قبل دخولهم إلى الإستديو لتسجيل أغنياتهم ومنهم:

​الفنانة المغربية جنات​ تلجأ إلى خلع حذائها قبل دخولها إلى الإستديو.

​الفنانة المصرية أنغام​ لا تستطيع الغناء إذا كانت الإضاءة داخل الإستديو قوية، لهذا تطلب أن تكون الإضاءة خافتة.

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الفنانة الأردنية ​مي سليم​ تصطحب شقيقتها ميس حمدان معها إلى الإستديو حيث أنها تشعر بالتفاؤل بوجودها، إلا أنها مع الوقت تمكنت من التخلص من هذه العادة، لكن التسجيل يأخذ معها وقتاً طويلاً.

الفنان المصري ​مصطفى قمر​ يلجأ إلى تناول الطعام قبل الدخول إلى الإستديو، إضافة إلى رغبته في تسجيل الأغنيات بعد منتصف الليل بحيث لا يكون هناك أحد في الستديو سوى العاملين معه.

الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ التي تجد راحةً في تسجيل أغنياتها وهي بإطلالة رياضية وبسيطة، ولهذا لا تجري أية مقابلات داخل الإستديو او تستقبل أحداً.