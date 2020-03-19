كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق الجنايني: واثق من نجاح "حكايات بنات".. ولهذا السبب تم تغيير أبطاله (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ دراسته في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى مصر لاستكمال دراسته في الجامعة الأمريكية، خطي أولي خطواته المهنية مع طارق نور الذي استفاد من خبرته كثيرًا، ثم بدأ عمله الخاص به ومنه قدم العديد من البرامج المتميزة والجديدة وكان من أشهرها "الشقة، والهرم، والتجربة، والبطل"، كما أنه أنتج العديد من الأعمال الدرامية منها "نيران صديقة، الميزان، مملكة إبليس، حكايات بنات".

أجرى "الخليج 365 الفني" حواراً خاصا مع المنتج طارق الجنايني، ليحدثنا عن مسلسله الجديد "حكايات بنات"، وما السبب وراء تغيير أبطال العمل رغم نجاح الأجزاء السابقة، وتعليقه على عرض المسلسلات والأفلام على منصات إلكترونية، مايستعد له خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

في البداية.. لماذا تراهن بهذه القوة على "حكايات بنات" ؟

مسلسل "حكايات بنات" من أكثر الأعمال المفضلة بالنسبة لنا كشركة ومنذ أول جزء وهدفنا أن نصل فيها لعشرة أجزاء وربما أكثر وهو عمل ناجح في كل أجزائه والحمد لله رغم تغيير الأبطال المستمر وللعلم هو المسلسل الوحيد الذي يتحدث ويعبر عن حكايات وقصص الشريحة العمرية الممتدة بين ال١٥ وحتى الـ٣٠ عاما.

في العادة عندما ينجح العمل يتم تثبيت أبطاله بينما طارق الجنايني فعل عكس ذلك.. فما السر؟

دعني أخبرك أننا ومنذ الجزء الأول كنا نحلم دائما بتغيير مستمر للأبطال لأستمرار تقديم قصص مختلفة ومعبرة عن طبقات اجتماعية وثقافية أكبر لهذا العمر ومع نجاح الجزء الأول قررنا بالفعل الابقاء على أبطاله لكن اضطررنا لتغيير ريهام أيمن لكونها حامل وقت التصوير وحورية فرغلي لإنشغالها بأعمال أخرى واستعنا بندي موسى وإنجي المقدم ونجح العمل جداً والحمد لله لدرجة أن الجمهور الذي كان يكتب تعليقات وقتها معارضاً على التغيير أصبح يكتب نفس التعليقات ولكن عن شخصيتي إنجي وندى وأؤكد لك أنني أتوقع نجاحاً كبيراً بإذن الله للجزئين الرابع والخامس وعندما كنا نتحدث مع إدارة إعلام المصريين وقنوات أون أكدوا لنا أن الجزئين السابقين حققا نجاحاً كبيراً وإن العمل هو الوحيد المعبر عن هذه الشريحة من الشباب وهو ما أضيفه لعوامل رهاننا على حكايات بنات الذي أخبرتك سابقا أننا نهدف أن يكون أول مسلسل عربي يصل للعشرة أجزاء.

منذ بدايتك كمنتج للدراما وأنت تحرص على صناعة النجوم هل هذا قرار أم مصادفة؟

-هو مزيج من الإثنين لكن في حقيقة الأمر أنا اختار للدور من يصلح له بغض النظر عن نجوميته وقتها، بالطبع نختار أسماء واعدة، ولأننا لا نجامل في اختباراتنا تنجح بعد ذلك ففي عايزة اتجوز كان أول أعمال رامي أمام التلفزيونية وغادة عبد العال كسيناريست ونجحنا والحمد لله وفي الجزء الأول قدمنا حورية ودينا وريهام كبطلات لأول مرة في التليفزيون المصري وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي كأبطال رجال.



وباهر دويدار كسيناريست وللعلم هناك أسماء كثيرة في مختلف المجالات كان لشركتنا الشرف في الرهان عليها مثل السيناريست محمد أمين راضي والمخرج مصطفى أبو سيف واحمد العوضي وهند عبد الحليم و عندما قدمنا أبطالاً غير مصريين للسوق المصرية قدمنا ظافر العابدين وصبا مبارك وباسل الخياط في أول اعمالهم للدراما المصرية.



وفي السينما قدمنا الثلاثي احمد فهمي وشيكو وهشام ماجد والكثيرين من خلال شراكتي مع محمد حفظي في سمير وشهير وبهير وكريم العدل في أول مسلسل له.



فالحمد لله لأننا لا نختار إلا الموهوبين يوفقنا الله وهو دور شركات الإنتاج أن تمد السوق دائما بممثلين جدد وتضخ دماء جديدة للصناعة. فالحمد لله لأننا لا نختار إلا الموهوبين يوفقنا الله وهو دور شركات الإنتاج أن تمد السوق دائما بممثلين جدد وتضخ دماء جديدة للصناعة. ذكرت إن نجاح الجزء الأول دفعك الابقاء على أبطاله.. فلماذا التغيير هنا؟ -سأخبرك في الجزئين السابقين وصلنا لنهاية خط أحلام وعاصم كان قد وصل لنقطة فاصلة أما انفصالهم أو الزواج و حكايات البنات يركز في مضمونه على مرحلة الشباب وما قبل الزواج وتكوين العائلة وخصوصاً أن مرحلة العائلة والزواج تصلح لعمل آخر بالطبع لدينا عائلات في المسلسل لكن الخط الأساسي لمرحلة ما قبل الزواج، لذا كان القرار بتغيير الخطوط الدرامية والنزول لأعمار شباب الجامعة وزيادة قاعدة الجمهور الذي سيتابع العمل بإذن الله، وللعلم ندى موسى وأحمد العوضي وسيظهر الكثير من نجوم الأجزاء السابقة سيظهرون في الجزئين الرابع والخامس وبعضهم تواصل معي وطلب الظهور كضيف لأنهم يحبون العمل فعلا والحمد لله التغيير دائما لدينا لا علاقة له بخلافات بالعكس تماما. Advertisements ماهي معايير اختيارك للأبطال الجدد؟ نفس معاييري دائما ملائمتهم للدور وإن يكونوا أبطال واعدين فأسماء جلال حققت خطوات جيدة وكانت معنا في مملكة ابليس وهاجر أحمد وميرنا نور الدين يسيرون بخطي جيدة وقوية وهند عبد الحليم التي كانت خطواتها الأولى معنا في الميزان وتسير بخطوات قوية حتى الأن، بالإضافة للأبطال الشباب الذين نرى فيهم تميزا كبيراً ونراهن عليهم أيضاً ليصبحوا من النجوم الذين قدمتهم الشركة. ما رأيك في عرض المسلسل وقت ظهور مرض الكورونا وهل ستتأثر نسب المشاهدة سلبا أم إيجابا؟ قاعدة الترفيه العالمية تؤكد أن وقت مثل الذي نعيشه تزيد نسب المشاهدة فيه جداً بالطبع أتمنى ظهور العقار المعالج سريعا وانحسار هذا الوباء القاتل لكن أتوقع زيادة نسب المشاهدة. عرضت الجزء الأول برمضان والباقي خارجه هل نجاح الكثير من الأعمال خارج رمضان مؤخراً قضى على أسطورة لا دراما إلا في رمضان؟ حاليا انا لا أرغب في العمل في رمضان أحب تقديم أعمال قصيرة أو أعمال بطريقة حكايات بنات ربما أقدم مستقبلا

عملا في رمضان لكن الآن لا يوجد لدي ما أقوله في رمضان. أنت تفضل أن تكون منتجا صاحب رؤية ومشروع أم منتج ناجح يحقق إيرادات؟ أنا ومنذ أول أعمالي وحتى في البرامج لدي مشروع مستمر فصناعة الترفيه الناجح يجب أن يكون لديها رؤية ويجب أن تكون تعتمد على مشروع وخصوصا أن التليفزيون حاليا عامل من عوامل التربية في البيت فيجب أن تكون أعمالنا تزرع في الشباب القيم والمبادئ الصحيحة وتنفرهم من المبادئ الضارة. قدمت "مملكة إبليس" على منصة إلكترونية فهل المستقبل للمنصات أم أن التليفزيون سيقاوم؟ التليفزيون سيتحول لمصدر للأخبار والرياضة والتوك شو وسيتم عرض الأفلام والمسلسلات على المنصات الإلكترونية بالطبع هذا لن يحدث غداً لكنه سيحدث خلال سنوات. ما هو جديدك خلال الفترة المقبلة؟ تعاقدت على حقوق النسخة العربية من مسلسل "suits" وسنقدمها على ثلاثة مواسم في ٤٤ حلقة الأول ١٢ حلقة والثاني والثالث ١٦ حلقة مثل النسخة الأجنبية وسنبدأ تصويرها بعد رمضان بالإضافة لإستمرار تصوير باقي حلقات حكايات بنات.



ولدي عمل جديد مع محمد أمين راضي لن أفصح عن تفاصيله الآن واعمل على موضوعين آخرين لن اتحدث عنهم الآن أيضاً.