كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 12:54 مساءً - نشرت ” رهاب بيطار ” محامية أسرة محمد حسن الموسى قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” تغريدة عبر حسابها على موقع ” تويتر ” أثارت من خلالها الكثير من الجدل .
حيث تحدثت عن قميص القتيل الذي كشفت عن إنه دليل قاطع سوف تستخدمه كدليل إثبات في القضية لمطابقة أماكن الطلقات بالجثة مع الفتحات الموجودة في القميص .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” قميص محمد الموسى هو الذي سيحسم أمورا هامة بالقضية وأرجو ألا يتحلل كما تحللت جثته ” .. في إشارة منها إلى الجثة التي تحللت وتسببت في طمس بعض الحقائق بالقضية .
يذكر أن والد محمد الموسى كان قد خرج مؤخرا في مقطع فيديو أعلن فيه عن قرار العائلة بعزل المحامية رهاب بيطار عن القضية وأن هذا القرار يرجع إلى ضرورات الدعوى .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار عزلها .. ” رهاب بيطار ” محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تتحدث عن قميصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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