حقيقة إصابة ” بسمة وهبة ” بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 12:54 مساءً - بعد أن كشفت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” عن مرورها بوعكة صحية خلال الفترة الماضية جعلتها تظن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما دفعها إلى إجراء التحاليل اللازمة للتحقق من ذلك .

خرجت بسمة وهبة بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لتنفي إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة التحاليل التي جاءت سلبية وأن ما عانت منه هو أنفلونزا .

وظهرت في مقطع الفيديو برفقة الطبيب المعالج لها والذي اهتم بعلاجها خلال الفترة الماضية موجهة له الشكر على ذلك فقالت : ” يا جماعة أنا عايزة أشكر الدكتور أحمد دياب جدا هو الدكتور اللي ملازمني بقالي 3 أيام أثناء تعبي .. اللي هو دور أنفلونزا مش كورونا ورحت حللت في الصحة ومعايا الشهادة وهنزلها النهاردة ” .

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وتابعت : ” بشكر الدكتور جدا لإنه عنده كمية عطاء الحقيقة مع المريض مش طبيعية وكان لازم وجوده النهاردة معايا أثناء الحلقة علشان لو حصل أي حاجة وتعبت أكتر .. شكرا يا دكتور أحمد ” .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو : ” بعيدا عن البرنامج والهواء .. دبوس الشرف النهاردة للطبيب الذى أشرف على علاجي لمدة 3 أيام وأحب أطمن الفانز أنا عملت التحليل اللازم عندى دور انفلونزا مش كورونا الحمد لله ” .