أنجلينا جولي تمنع أنيستون من رؤية أطفالها

متابعة بتجــــــــرد: حظرت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي على غريمتها جينيفر أنيستون رؤية أطفالها من النجم براد بيت.

وكانت تقارير قد ذكرت أن نجمة «أصدقاء» أنيستون قد ساعدت شيلوه ابنة براد وأنجلينا في أداء دور في فيلمها المقبل.

ولم تكتف أنجلينا بتلك الخطوة، بل صعدت من حربها القانونية ضد طليقها براد بيت، ورفعت دعوى مطالبة بحضانة حصرية لأولادها الستة من براد بيت.

ويشمل أمر الحظر أبناء أنجلينا الستة مادوكس 18 سنة، باكس 16 سنة، زهرة 15 سنة، شيلوه 13 سنة، والتوأم فيفيان ونوكس 11 سنة.

من جانب آخر، تحاول أنجلينا بالانغماس في العمل تعويض انفصالها عن براد بيت، والتكيف مع الأخبار التي تتحدث عن عودته إلى طليقته أنيستون.

وانتهت نجمة «لارا كروفت: غزاة المعبد» من تصوير فيلمين من أصل 4 أفلام تعاقدت على تصويرها في فورة نشاط غير مسبوقة، ومن المقرر عرضها في العام الجاري.

وتشمل الأفلام التي انتهت جولي من تصويرها فيلم «Come Away أو تعال»، ويدور في أجواء فانتازيا مصوراً إخوة يتقمصون شخصيات «أليس في بلاد العجائب» و«بيتر»، ويحاولون مساعدة والديهم على التغلب على وفاة ابنهم الأكبر.

ويروي الفيلم الثاني «The One and Only Ivan أو إيفان الأول والوحيد» قصة غوريللا تدعى إيفان تعيش في قفص بأحد المراكز التجارية مع فيل معمر يدعى ستيللا، والكلب بوب، وتقرر أن ترعى رفاقها، وتبث السعادة فيهم برغم الأسر والمضايقات.