تأجيل تصوير “فريندز” بسبب كورونا

متابعة بتجــــــــرد: قالت مجلة فاريتي، الأربعاء، إن تصوير الحلقة الخاصة من مسلسل (فريندز) الشهير تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاء في التقرير أن التصوير الذي كان مقرراً خلال الأسبوع المقبل، تأجل إلى مايو على أقرب تقدير.
كانت شركة وارنر ميديا، قد نجحت في الاتفاق مع طاقم عمل المسلسل لإنتاج حلقة خاصة مرتجلة وبلا عنوان بمناسبة تدشين خدمة إتش.بي.أو ماكس للبث.
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