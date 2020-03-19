ميلانيا ترامب تحارب فيروس كورونا بـ”الإعلانات”

متابعة بتجـــــــــرد: قال البيت الأبيض: إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب ستحث الأمريكيين على غسل أيديهم والحرص على ترك مسافة تفصل بينهم، لمحاربة فيروس كورونا، وذلك في إطار حملة إعلانات تلفزيونية جديدة تنتجها شبكات بث أمريكية كبيرة.

وأضاف البيت الأبيض في بيان، أمس الأربعاء، أن شبكات إيه.بي.سي، وسي.بي.إس، وإن.بي.سي، وغيرها ستعرض الإعلانات العامة التي سيشارك فيها أيضاً مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب «لإعلام الأمريكيين بالوسائل الأهم التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم، وأولئك الأكثر عرضة للخطر».

وستعد شبكة نيكلوديون، حملة توعية منفصلة للأطفال.

وقال البيت الأبيض: إن الشبكات ستتبرع بوقت البث.

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وميلانيا ترامب، وهي عارضة أزياء سابقة، أقل ظهوراً على الساحة العامة مقارنة بالكثير من زوجات الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وكانت أبرز مبادرات ميلانيا، حملة بعنوان (بي بيست) تركز على سلامة الأطفال وعافيتهم.

وسترشد جميع الإعلانات، الجمهور إلى موقع إلكتروني حكومي يحتوي على أحدث المعلومات عن تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى146 وفاة على الأقل، فيما يقترب عدد المصابين من 8 آلاف.