سر توقف مسلسل ياسمين صبري

متابعة بتجــــــــرد: توقف تصوير مسلسل “فرصة تانية” الذي تخوض من خلاله النجمة المصرية ياسمين صبري سباق الدراما الرمضاني المقبل، وإتخذ صناع العمل هذا القرار بعد تفشي فيروس كورونا في مصر.

واتفق القائمون على المسلسل على إستئناف التصوير بعد عشرة أيام في حال تحسن الأوضاع في مصر ولو بشكل تدريجي، وجاء قرارهم حفاظاً على صحة النجوم المشاركين في البطولة وأيضاً العاملين في المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل آيتن عامر وهبة مجدي ودياب وأحمد مجدي، ويأتي هذا العمل بعد نجاح مسلسل “حكايتي”والذي قامت ياسمين صبري ببطولته العام الماضي.

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وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أكد في تصريحات صحافية ارتباطه بياسمين صبري، وأوضح أن حفل الخطوبة أقيم بحضور المقربين منهما فقط.

وانتشرت أخبار كثيرة مؤخراً تزعم أن تفشي فيروس كورونا المستجد دفع رجل الأعمال أحمد ابو هشية وخطيبته ياسمين صبري لتأجيل حفل زفافهما، ولكن “لها” علمت أن كل ما أثير حول هذا الأمر غير صحيح، وأنهما قررا إقامة حفل زفافهما في فصل الصيف المقبل.

وجاء إختيارهما لهذا الموعد لتكون ياسمين قد انتهت من تصوير مسلسلها الجديد “فرصة تانية” واطمئنت على ردود الأفعال حوله بعد عرضه بموسم الدراما الرمضاني المقبل.