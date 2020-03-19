نانسي عجرم تطلّ لأوّل مرّة ببث مباشر على “إنستجرام” وهكذا تقضي وقتها في الحجر المنزلي

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الجمهور في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستجرام”، من منزلها حيث تمضي وقتها مع العائلة في فترة الحجر المنزلي الذي التزمت به مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

نانسي تحدّثت مع الجمهور بعفويتها المعهودة فتميّزت الجلسة بالمرح والفكاهة وانهالت عليها الرسائل من آلاف المتابعين حول العالم الذي أعربوا عن محبّتهم الكبيرة لها وسعادتهم بالتواصل معها من خلال خاصية “البث المباشر” عبر “إنستجرام”.

لم تخلو جلسة نانسي عجرم مع محبّيها من الغناء، فدندنت لهم أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طالوها بإعادتها أكثر من مرّة خلال البث المباشر الذي استمر لمدّة ساعة من الوقت.

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طلبت نانسي عجرم من الجميع خلال المحادثة المباشرة الإلتزام بتدابير الوقاية وملازمة منازلهم للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وصرّحت بدورها أنها تقضي وقتها في المنزل مع عائلتها.

على صعيد آخر، تحصد نانسي عجرم في الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” التي طرحتها مؤخرًا، حيث تتصدّر المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

أغنية “قلبي يا قلبي” كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، ويحصد الكليب الخاص بها منذ طرحه ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب”.