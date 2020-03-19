أحمد زاهر يكشف تطورات حالة إبنته الصحية

متابعة بتجـــــــــرد: أكد الفنان أحمد زاهر أن ابنته ملك تعافت بشكل كامل، وأن حالتها الصحية أصبحت جيدة، وذلك بعد مرور عدة أيام على خضوعها لعملية جراحية لإستئصال المرارة.

ووجه زاهر في تصريحات صحافية الشكر لكل من حرص على الإتصال به للاطمئنان على ابنته.

وكانت ملك أحمد زاهر خاضت تجربة التمثيل أكثر من مرة، ومن أشهر الأعمال التي شاركت في بطولتها فيلم عمر وسلمى ومسلسل القاصرات .

لكن ملك قررت الإبتعاد عن التمثيل بناءً على رغبة والدها من أجل التفرغ لدراستها.

من ناحية أخرى يخوض زاهر سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “البرنس”، مع محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا ونجلاء بدر والعمل من إخراج محمد سامي.