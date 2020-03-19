محمود العسيلي يثير الجدل بحديثه عن أسباب الكورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أثار المطرب محمود العسيلي الجدل على حسابه الخاص بـ”تويتر” بعدما نشر تغريدة تحدث فيها عن الموضوع الأكثر إثارة في الوقت الحالي وهو انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، حيث أرجع السبب إلى عادات سيئة ينتهجها البشر أثرت على النفوس فكان السبب ذلك الوباء المنتشر في أرجاء المعمورة حالياً.
وكتب العسيلي من خلال تغريدته قائلاً: “مع اختلاف التعليم والثقافات والأديان، أثبت معظم البشر أن سلوكهم للأسف واحد، هلع وخوف وأنانية وطمع وتكالب على المادة”.
وأضاف: “عكس كل اللي اتعلمناه وقريناه واللي ربنا قاله في كل الأديان.. الإيمان بالغيب والحب والتفاؤل والرضا والإيثار.. press pause يا بني آدم”.
وتلقى العديد من التعليقات من متابعيه والتي وافقت على ما قاله، إلا أن أحد متابعيه هاجمه وقال أن العسيلي هو نفسه أحد الذين يتكلم عنهم لاستخدامه ألفاظاً خادشة هاجم بها إحدى متابعاته ذات مرة.
يذكر أن العسيلي، أحيا آخر حفلاته يوم 5 شباط (فبراير)، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور حشد كبير من جمهوره، وذلك قبل أن يضطر لوقف نشاطه بسبب كورونا.
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