مسلسل مي سليم يواجه مصيراً مجهولاً

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت بعض المصادر أن الفنانة مي سليم تعيش حالة من الاكتئاب بسبب توقف مسلسل “اختراق 2″، والذي اعتذرت من أجله عن عدد من العروض الفنية الأخرى.

وكان من المفترض أن تخوض مي سليم من خلال هذا المسلسل سباق الدراما الرمضاني القادم بمشاركة الممثل أحمد عيد، ولكن تفشي فيروس كورونا المستجد أدى لتوقف تصوير العمل خصوصًا وأن تصويره كان من المفترض أن يتم بين مصر والسعودية، ولكن تعليق الطيران والتحذير من إنتشار كورونا جعل المسلسل يواجه مصيراً مجهولاً.

مي سليم شاركت في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، وتعاونت من خلاله مع إياد نصار وداليا مصطفى وحقق العمل نجاحاً كبيراً خلال عرضه.

وأكدت مي سليم في تصريحات خاصة ل”لها” أن الدور والسيناريو الجيد دفعها للمشاركة في “حواديت الشانزليزيه” موضحة أنها تعتبر العمل إضافة قوية لمشوارها الفني.