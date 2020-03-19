نانسي عجرم كسرت القاعدة لأول مرة وأطلت من منزلها مباشرة

بعدما اقتصرت اطلالاتها المباشرة على حسابها عبر موقع انستغرام حول نشاطاتها الفنية، لأول مرة كسرت النجمة نانسي عجرم القاعدة وأطلت من منزلها في حديث مباشر مع المتابعين عبر انستغرام، حيث كان يتابعها أكثر من 35 ألف متابع.

ردّت نانسي على أسئلة المتابعين، وغنت لهم أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”، كما حصل موقفاً طريفاً معها اثناء الحديث المباشر حيث انقطعت الكهرباء مرتين فتداركت نانسي الموقف بابتسامة مشيرة ان اللبنانيين “تعودوا على قطع الكهرباء”. نانسي طلبت من الناس ان ينتبهوا الى وضعهم الصحي حتى بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي أي في 29 آذار لأن فيروس كورونا لن يزول بسهولة، واعدة محبيها أنها ستكثف الحديث المباشر في الأيام المقبلة خاصة انها ملتزمة الحجر المنزلي داعمة بطريقة حملة “خليك بالبيت” للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يضرب أكثر من 150 دولة حال العالم.

وكانت نانسي قد دعمت حملة “خليك بالبيت” بالقول: “خلّيك بالبيت، فكّر ادّي الجايي أحلى، فكّر انّو رح نرجع نسهر سوا، نتعشّى سوا، نتصوّر ونكزدر سوا، فكّر ادّي هل سهرة رح تكون أحلى من بعد هالغياب، فكّر الغمرة ادّي رح تكون أحلى بعد هالجمعتين.. خسرنا من الحياة كم نهار كرمال نعرف قيمتا”.