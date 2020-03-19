Mar 19, 2020
أشادت النجمة مايا دياب بالحملة الجديدة التي اطلقها عدد من الاعلاميين اللبنانيين والتي حملت عنوان “انا كمان عندي كورونا” وذلك بهدف نشر الوعي أكثر حول مُصاب الكورونا وكي لا يتعرض للتنمر.
وأكدت مايا أن الحملة مفيدة ومهمة لأن الانسان أصبح يتنمر على كل شيء في عصرنا هذا، ومريض الكورونا بات يخجل ويخاف أن يُعلن عن اصابته بالمرض كي لا يتعرض للتنمر. وتابعت مايا أن الناس يجب ان يتعاملون مع بعضها البعض على أنهم مصابون بالمرض كي يحمون بعضهم البعض. مشددة في الوقت نفسه أن ليس عيباً الاصابة بكورونا ويجب لمرة واحدة ان يبتعد الجميع عن الكراهية وان ينمو فيهم حسا جديداً وهو حس الانسانية لأن العالم في مواجهة كبيرة مع الموت.
حديث مايا دياب أتى في سياق البرنامج الجديد الذي أطلقته بعنوان Side talks with MAYA حيث ستطل كل ليلة مباشرة عبر انستغرام بهدف التوعية وذلك تشجيعًا منها للبقاء في المنازل والحد من إنتشار فيروس كورونا.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- مايا دياب: انا كمان عندي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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