ميلانيا ترامب نجمة إعلان توعوي عن فيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، في حملة إعلانية تلفزيونية جديدة أنتجت مع شبكات البث الرئيسية، ومن المقرر أن تحث الأميركيين على غسل أيديهم وإبقاء مسافة بعيدة عن بعضهم البعض لمحاربة فيروس "كورونا".

وقال البيت الأبيض في بيان إن قنوات ABC و CBS و NBC وغيرها من الشبكات ستنشر إعلانات الخدمة العامة، والتي ستشمل أيضًا مسؤولين آخرين في إدارة ترامب، وتنقل أهم الطرق التي يمكن للأمريكيين من خلالها حماية أنفسهم والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وستقوم شبكة تليفزيون "نيكلوديون" الأمريكية، بإنشاء حملة منفصلة للأطفال، وقال البيت الأبيض إن شبكات البث ستتبرع بوقت البث.

وكانت ميلانيا ترامب، عارضة الأزياء السابقة قد تجنبت الساحة العامة بشكل كبير مقارنة بالعديد من السيدات الأوائل، وشاركت في مبادرة وحملة تسمى Be Best، والتي تركز على سلامة الأطفال، وتركز هذه الحملة على الشباب والدعوة ضد التنمر عبر الإنترنت واستخدام المخدرات، وجعلت میلانیا ترامب المبادرة كوسیلة لمعالجة السلوك على الإنترنت وأزمة شبائه الأفیون.

وكانت السيدة الأولى قد نصحت المواطنين بالبقاء والعمل من المنازل، للحفاظ على صحتهم والحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقالت ميلانيا، في تغريدة عبر موقع التدوين العالمي "تويتر": استفيدوا من العمل من المنزل وتواصلوا مع أحبائكم عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق فيس تايم، أو قضاء بعض الوقت مع العائلة، أو الاستمتاع بقراءة كتاب أو ممارسة هواية.

وأضافت: "لا تنسوا الاحتفال بالمناسبات الخاصة، بالرغم من أن الأمور مختلفة هذا العام وسنركز على الحفاظ على سلامتنا وصحتنا".

كان قد طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين بالتوقف عن تخزين مواد غذائية خلال تفشي الفيروس، حيث أخبر الأمريكيين أن يتعاملوا بسهولة.

ونصح مسؤولو الصحة المواطنين بأن ينأوا بأنفسهم عن بعضهم اجتماعيًا، وحظرت بعض الولايات التجمعات والاختلاط بين الأشخاص.

يأتي ذلك وسط ارتفاع عدد الوفيات بسبب مرض كورونا في الولايات المتحدة إلى 146 وفاة على الأقل، فيما يقترب عدد المصابين من 8 آلاف، وقال ترامب إن إدارته ستنشر سفنًا كمستشفيات استعدادًا لنقص متوقع في الأسرّة.