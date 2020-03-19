شكرا لقرائتكم خبر عن Sky تفاجئ العالم بعد إغلاق السينمات بإمكانية مشاهدة الأفلام فى يوم إصدارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Sky أن العملاء سيتمكنون من مشاهدة أفلام جديدة فى اليوم المقرر عرضه فى السينما، حيث تم إغلاق المسارح ودور العرض الآن فى بريطانيا بسبب انتشار فيروس كورونا الذى يهدد العالم، وحسب موقع "دايلى ميل" أنه يتم توفير الأفلام من خلال شراكة مع "NBC Universal" وستكون هذه الأفلام متاحة للتأجير فى "Sky Store" وذلك بدلا من بثها على قنوات الأفلام.

وأول الأفلام التى سيتم بثها هو فيلم الإنيميشن "Trolls World Tour"، وذلك في يوم عرضه العالمى الأول، المقرر فى 6 أبريل، والفيلم يشارك به كأداء صوتى عدد كبير من نجوم العالم و أبرزهم آنا كوندريك و جاستين تيمبرليك و جيمس كوردن و راشيل بلوم و اوزي اسبورني و غيرهم .

ومن المقرر أن الأفلام التى تم إصدارها مؤخرًا مثل " The Hunt " و "The Invisible Man "و " Emma " ستكون متاحة أيضا في متجر Sky Store يوم الجمعة المقبل.

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وقد تأتى هذه الخطوة فى الوقت الحالى والذى تعلن فيه سلاسل السينمات الكبرى فى المملكة المتحدة البريطانية بما فى ذلك Odeon و Cineworld أنها ستغلق شاشات عرضها، وذلك فى خطوة مهمة من أجل حماية الموظفين والعملاء من الفيروس القاتل الذى ينتشر بسرعة هائلة حول العالم.

وقال ستيفن فان روين، نائب الرئيس التنفيذى والرئيس التنفيذى لشركة Sky UK وأوروبا : " نحن نقدم بعض الأفكار للمساعدة في جعل الحياة أسهل قليلا لأي شخص يعمل في المنزل ، أو البقاء على اتصال بأحبائه ، أو الترفيه مع الأسرة".

ستأتى جميع الأفلام التي ستصدر مأخوذة من Universal Pictures ، وهى شركة شقيقة لـ Sky وستكون الأفلام متاحة فى المتجر للإيجار لمدة 48 ساعة مقابل 15.99 جنيه إسترلينى.