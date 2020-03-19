شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بصور من الطفولة: أحلى واحدة جابها برج الحوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هيدى كرم بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "مايان"، بمجموعة صور فى طفولتهما، معلقة عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لأختى الصغيرة اللطيفة أتمنى أن تتحقق كل ما تريده وتستحقه.. أتمنى أن تعيشى بسلام وفرح كل يوم بحياتك وتصلى دائمًا إلى أهدافك.. بارك الله فيكى حبيبتى وبارك حبك.. أحبك بلا نهاية.. يا أحلى واحدة جابها برج الحوت".



هيدي كرم

وكانت الفنانة هيدي كرم، وجهت رسالة لوالدتها بمناسبة عيد اللأم، حيث نشرت صورة تجمعهما، معلقة عليها "مامي يا مامي، إنتي دايماً الجندى المجهول، إنتى مصدر القوة، الأرض الصلبة، الحكمة، الوعي والذكاء الفطري، إنتي مهما قلت عنك مش هعرف أوصفك، ربنا يخليكي لينا ويخلينا ليكى بكل مشاكلنا وقصصنا وتعبنا، وتفضلى دايماً منورة حياتنا".

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وتابعت: "ملحوظة.. ده ميمنعش أنى ساعات ببقى هتجنن وأخرج من هدومي منك، بس تفضلى دايماً أكبر نعمة فى حياتنا كلنا، كل سنة وإنتى طيبة يا أمى، بحبك".

وشاركت هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين، كما شاركت مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل "الزوجة 18".

"كلبش 3" تدور أحداثه حيث يتقدم (سليم الأنصارى) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.