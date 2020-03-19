شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحذر من بيومى فؤاد: أسهل طريقة لنشر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان أحمد فهمى زميله الفنان بيومى فؤاد فيما يتعلق بأزمة انتشار فيروس كورونا، حيث علق ساخرا على مشاركته فى أكثر من عمل فنى كعادته بأنه يمكن أن يتسبب فى نقل الفيروس لتنقله بين عدد من أماكن التصوير.

وكتب فهمى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تعليقا على صورة لبيومى فؤاد "أنا مكنتش حابب أتكلم فى موضوع الكورونا.. بس أنا شايف إن أخطر حاجة فى الموضوع دا هو بيومى فؤاد.. بيومى فؤاد هو أقصر وأسهل طريق لنشر الفيروس لأنه بيتنقل بين تلات أو أربع لوكيشنات فى اليوم .. اجتنبوا بيومى .. الوقاية خير من العلاج".

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أحمد فهمي

وكان النجم أحمد فهمى طمأن جمهوره بصور جديدة له نشرها عبر حسابه بانستجرام، من داخل غرفة العمليات، بعد إجراءه لعملية جراحية فى المرىء، فى بلجيكا.

وكتب فهمى قائلاً "الحمد لله خرجت من العملية بسلام .. تحس إن أنا مقفوش فى بيت دعارة .. بشكر جدا د حسام غنيم الدكتور المصرى الجدع جدا اللى صمم ييجى معايا بلجيكا وأنا بعمل العملية رغم مشاغلة.. وبشكر بروفيسور جاك ديفير البلجيكي على حسن الاستقبال".

ويشارك فهمي حاليا فى بطولة مسلسل "تيمون وبومبا"، و تدور أحداثه فى حلقات منفصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول، لطفى لبيب، والطفل إسماعيل أحمد الجندى – نجل مخرج العمل – والطفلة هنا زهران، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات جار الاستقرار عليهم.