شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مسرح البولشوى فى روسيا بسبب كورونا.. والبروفات مستمرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مسرح البولشوى The Bolshoi Theater الموجود فى موسكو بروسيا أنه تم تعليق العروض المسرحية حتى يوم 10 أبريل المقبل، وذلك فى خطوة مهمة من أجل الحد انتشار فيروس كورونا، لكن مع ذلك تستمر بعض المسارح فى بعض التدريبات والبروفات، لكن كل بروفة لا يمكن أن تشمل أكثر من 50 شخصا.

ويعد مسرح البولشوى The Bolshoi Theater بمثابة رمز تاريخى من رموز الثقافة والفن بمدينة موسكو الروسية، وتم تصميمه فى الأصل من قبل المهندس المعماري جوزيف بوفي، وتقدم عليه العروض المسرحية والأوبرا و الاستعراضات الراقصة والباليه.

يذكر أن هناك عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

كما كشف القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " بدءا من السبت الماضي وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا.