شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت أولجا كوريلينكو عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابها بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية أولجا كوريلينكو، البالغة من العمر (40 سنة)، عن تطورات حالتها الصحية، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من محبى وعشاق نجمة جيمس بوند الشهيرة، وأكدت أنها تشعر بتحسن وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان إصابتها بـ"فيروس كورونا".



اولجا كريلينكو اولجا كريلينكو

وظهرت أولجا كوريلينكو على صفحتها الشخصية بإنستجرام، والتى تضم أكثر من 615 ألف شخص، وقالت إن درجة حرارتها تحسنت بنسبة كبيرة بعدما كانت ترفض التواجد المستشفى، ونشرت أولجا صورة لها وهى ترتدى قناعا طبيا باللون الأخضر إضافة إلى صور مجموعة من زجاجات الفيتامين، وكتبت على الصورة، "مرحبا بالجميع.. أشعر بتحسن اليوم.. لقد تخلصت من الحمى.. الناس تتساءل عن مكانى الآن.. أنا فى لندن.. وكيف عرفت أننى مصابة بفيروس كورونا وليس مجرد أنفلونزا؟ ببساطة لقد أجريت اختبار فيروس كورونا وجاءت نتيجته إيجابية".

وعن تناول العديد من الفيتامينات قالت أولجا، "أتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، ويرجى ملاحظة أن هذه الفيتامينات لا تعالج كورونا ولكنها تساعد فقط الجهاز المناعى على أن يكون أقوى من أجل علاج الفيروس".