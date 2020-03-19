سمية الخشاب تخفض من أجرها .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 11:55 صباحاً - قررت الفنان المصرية ” سمية الخشاب ” تقليل أجرها السينمائي ليصل إلى نصف مليون جنيه كأجر عن البطولة وذلك لرغبتها في العودة للمشاركة في الأعمال السينمائية من جديد .
خاصة بعد ما مرت به خلال الفترة الماضية من تأجيلات عديدة لأعمالها الفنية سواء على مستوى الدراما أو السينما .
وبدأت سمية الخشاب التحضير بالوقت الحالي لعمل سينمائي جديد يشاركها في بطولته الفنان ” أحمد آدم “.. والفيلم من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد .
ويعد هذا الفيلم عودة للفنانة سمية الخشاب للعمل بالسينما بعد غياب دام لمدة 5 أعوام كاملة منذ مشاركتها في فيلم ” الليلة الكبيرة ” في عام 2015 .
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