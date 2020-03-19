شاهد .. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدها ال 90 بصورة من طفولتها

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 11:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة قديمة ونادرة لها برفقة والدها الفنان ” محمود رضا ” .

وذلك بمناسبة احتفالها بعيد ميلاد والدها ال 90 حيث ظهرت شيرين رضا في الصورة برفقة الفنان محمود رضا وهي تحتضنه وكانت في سن صغير .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” عيد ميلاد سعيد يا والدي .. تسعين عاما ولا تزال شابا وتزداد تألقا .. أحبك ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير وجاءت التعليقات تهنئ محمود رضا بعيد ميلاده متمنية له دوام الصحة .. كما أشادوا بجمالهما وجمال العلاقة بينهما .

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يذكر أن محمود رضا هو مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية ويعد واحدا من أشهر الفنانين في تاريخ الفن المصري إذ قدم العديد من الأعمال الفنية وصمم رقصات استعراضية ووصلت شهرته إلى العالمية .