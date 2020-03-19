شاهد.. مهيرة عبدالعزيز ترتدي كمامة وفقازات كي تحتضن ابنتها

كتب امير فتحي في الخميس 19 مارس 2020 11:55 صباحاً - شاركت الاعلامية مهيرة عبدالعزيز لحظة لقائها واحتضانها لطفلتها بعد عودتها من السفر من لبنان.
علقت مهيرة عبد العزيز، على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، كاتبة: “كدة استقبلتني يسمة من السفر … بعد ما أخذت آخر رحلة من بيروت إلى دبي قبل ما يوقفوا الرحلات …. كنت حابة أفاجئ يسمة اني رجعت من السفر .. فخليت زوجي يقابلني على باب البيت بكمامة جديدة وقفازات وروب نوم عشان اعرف احضنها بسلام ومن غير خوف..”.
وتابعت مهيرة عبدالعزيز: “مريت بأيام صعبة وأنا بعيدة عن اهلي وعائلتي في وقت انتشار فيروس كورونا وكان كل همي اخلص شغلي وارجع بيتي عشان أكون بين اهلي وناسي قبل ما يمنعوا السفر.. الله لا يحرم حد من أهله وعيلته”.
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