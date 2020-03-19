أول انتقاد لياسمين صبري بعد خطوبتها.. “خلوا مسافة عشان كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة المصرية ياسمين صبري أحدث ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على “إنستغرام”.

وظهرت فيه الأخيرة أثناء وجودها في الطائرة حيث التقت مصادفة الفنانة فيفي عبده. وتبادلت الفنانتان المشاعر الودية وأعربت كل منهما عن حبها للأخرى.

وهنأت فيفي مواطنتها بكل ما تقوم به متمنية لها النجاح الدائم وردت الأخيرة بأنها تحبها مبدية إعجابها بحب زميلتها للحياة والموسيقى والسعادة.

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ورغم أن عدد المهتمين بالمقطع وصل على أحد الحسابات إلى أكثر من 89 ألفاً في مدة قصيرة جداً إلا انه عرض الفنانتين للانتقادات.

وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم عدم قيامهما بأي إجراءات وقائية من أجل عدم الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد.

ومما جاء في العليقات: “خلوا مسافة عشان كورونا” و”انتو في إيه واحنا فى إيه. لا وكمان مش لابسين كمامة” و”معند كمش مرض ولا شنو؟” و”الله يهديكم اعملو حاجة توعوية تبع الصحة”. ويأتي هذا بعدما كشف رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مؤخراً ارتباطه بياسمين.