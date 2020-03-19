القعدة بالبيت مع أنغامي.. أحلى!

متابعة بتجــــــــــرد: الخروج من المنزل صعب وممنوع في هذه الأوقات الصعبة؟ الاختلاط مع الآخرين مؤجّل بسبب العزلة الاجتماعيّة والحجر المنزلي؟ لا مشكلة! لن تشعر بالوحدة ولا بالملل، فأنغامي هنا لترفّه عنك.

تماشيًا مع الظروف الصحية الطارئة التي فرضت على الناس جميعًا البقاء في منازلهم، بادرت أنغامي إلى إطلاق مجموعة من الخدمات والخاصّيات الجديدة التي تساعد مستمعيها على التخفيف من وطأة العزلة والتباعد الاجتماعي، خصوصًا أنهم سيمضون معظم وقتهم في الاستماع إلى الموسيقى وسيتمكّنون من خلال هذه الميزات أن يبقوا على تواصل مع أصدقائهم ومحبّيهم، ولو من بعيد…

الأيادي الموسيقيّة

لكن، قبل كل شيء، النظافة!

“اغسل يديك مع أنغامي” وعلى إيقاع الأغنيات المفضّلة لديك. اختر أغنيتك واستمع إليها لمدّة عشرين ثانية فيما تغسل يدَيك. تابع كلمات الأغنية أيضًا برفقة الخطوات الأساسية لكيفيّة غسل اليدين. أنغامي حريصة على صحّة متابعيها، لذلك أعدّت لهم خاصّيّة “الأيادي الموسيقيّة” التي تساهم في نشر الوعي على أهمية النظافة الشخصية ولكن بطريقة ممتعة.

جرّبها بنفسك من خلال الرابط: https://wash.anghami.com/

من بيتي

والآن صرت جاهزًا لتنطلق في يومك داخل المنزل والقيام بأعمالك أو ممارسة هواياتك مع أنغامي. صفحة “من بيتي” When At Home أعدّت خصّيصًا لترافقك ساعة بساعة: موسيقى لساعات العمل ولأوقات الاستراحة، للرياضة وللأطفال، يمكنك حتى أن تعدّ الطعام وتقوم بالأعمال المنزليّة برفقة القوائم الموسيقيّة التي جهّزتها أنغامي خصيصًا حتى تجعل فترة بقائك في المنزل أكثر متعةً وهدوءًا.

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إليك الرابط: https://play.anghami.com/tag/166

بودكاست

ساعات ملازمة المنزل قد تبدو طويلة ومملّة، لكن أنغامي ستساعدك في ملء الفراغ انطلاقًا من قناعتها بأنّ فترة الحجر المنزليّ ضروريّة في هذه المرحلة الصحّيّة الدقيقة. وحتى تطّلع أكثر على المواضيع الصحّية المرتبطة بالظرف الحالي، تقدّم لك أنغامي مجموعة من البودكاست المخصصة للصحّة النفسيّة والجسديّة، إضافةً إلى البودكاست المسلّية والتفاعليّة.

يمكن متابعتها أيضًا من خلال الرابط التالي: https://play.anghami.com/tag/166

سهرة من البيت مع أنغامي

أنهيت أعمالك ودروسك، مارست رياضتك وغسلت يديك؟

حان الوقت لتسهر معنا ومع فنّانيك المفضّلين!

كل مساء ابتداءً من السابعة بتوقيت بيروت، ستكون على موعد مع بثّ مباشر عبر إنستغرام لحفلة يقدّمها أحد الفنّانين من داخل منزله.

يكفي أن تتابع حساب أنغامي على إنستغرام وتشغّل الإشعارات حتى يصلك تنبيه ما إن تنطلق السهرة.

لا حاجة لارتداء أجمل الملابس ولا لتصفيف الشعر! البس ما يريحك وتابع السهرة من داخل بيتك.

شاركنا أيضًا ردود فعلك واطلب ما تريد من أغاني وسوف يتابع الفنّان الضيف رسائلك مباشرةً ويلبّي طلباتك.