كيت وويليام متهمان بشراء متابعين على إنستغرام.. ما علاقة هاري وميغان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الآونة الأخيرة، لا تنفك العائلة المالكة في تصدر عناوين الصحف والمجلات من حيث الدراما والمشاكل القائمة، خاصة بعد انسحاب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من الحياة والبروتوكولات الملكية، ومن قبلها البرنامج الوثائقي الذي تم تصويره في أفريقيا الذي أكد حدوث خلاف بين هاري وشقيقه ويليام.

ونشرت مجلة "كوسموبوليتان" البريطانية، أن الأزمة الجديدة الآن في الحياه الملكية، هو اتهامات موجهة لدوقي كامبريدج، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، بشراء متابعين على موقع إنستغرام حتى يتساوى عدد متابعيهما مع متابعي الصفحة الرسمية لدوقي ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل.

ونشرت هذا الاتهام أيضًا صحيفة "نيويورك تايمز"، وتساءلت كيف للشقيقين أن يمتلكا نفس عدد المتابعين، فعندما انفصل الأمير هاري وميغان عن صفحة Kensington Royal عبر إنستغرام في شهر أبريل لعام 2019، وأسسا صفحتهما الجديدة Sussex Royal، تمكنا في البداية من الحصول على أكثر من مليون متابع في وقت قياسي، وتوقع الجميع أن يتجاوز متابعو الصفحة الجديدة لهما المتابعين الموجودين على الحساب القديم الذي أصبح يخص فقط الأمير ويليام وكيت ميدلتون، ولكن هذا لم يحدث حتى بعد أن أنجبت ميغان طفلها الأول آرتشي.

Advertisements

وعلى الرغم من أن صفحة Sussex Royal لديها محتوى أكثر جاذبية وأهميه من صفحة دوقي كامبريدج، إلا أنه طوال الوقت متابعو الصفحة الخاصة بدوقي كامبريدج متساوون مع متابعي دوقي ساسكس، ومن هنا توالت الاتهامات على الأمير ويليام وزوجته أنهما يقومان بشراء المتابعين حتى لا يتفوق عليهما هاري وزوجته، ويظل ويليام في المركز الأول وشقيقه في المركز الثاني.

ولكن الآن وصل عدد متابعي صفحة Sussex Royal لـ 11.3 مليون متابع، وهو نفس عدد المتابعين على صفحة Kensington Royal، وهناك احتمالية أخرى أن إنستغرام يروج لحساب الأمير ويليام أكثر من الأمير هاري.

وتؤكد الصحيفة أن هذا الأمر ليس طبيعيا، فحتى الأخوات كارداشيان لا تتساوى حساباتهن على مواقع التوصل الاجتماعي ولا حتى تيا وتمارا موري، وهما ممثلتان أمريكيتان توأمتان وليس لديهما نفس عدد المتابعين.

ونفت العائلة المالكة بشدة الاتهام الموجه للفريق الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي للأعضاء الملكيين من حيث التلاعب بالأرقام أو شراء المتابعين.