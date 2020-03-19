نهى نبيل في الحجر الصحي.. وهذه احتمالية إصابتها بـ"كورونا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل أن تحسم الجدل حول دخولها الحجر الصحي المؤسسي بسبب خرقها للحجر المنزلي بالكويت، موضحة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغها بضرورة خضوعها لإجراء فحص "كورونا" كإجراء احترازي فقط.

وأصدرت الفاشينيستا الكويتية بيانًا رسميًا، نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، جاء فيه: "لكل مروجين الإشاعات، أنا تركت فرنسا ورحت جنيف من تاريخ 2 مارس، ووصلت الكويت من جنيف بتاريخ 4 مارس صباحًا عن طريق دبي".

وأضافت نهى نبيل قائلة: "وسويسرا ما كانت من ضمن الحجر المنزلي أو المؤسسي، ومع هذا احترمت قوانين الدولة وكنت من الداعمين للحجر المنزلي من بدايته والمتابعين شاهدين على هالشي".

واستطردت: "ما طلعت من البيت إلا لما رحت لدعم حملة بنك الدم إلى جانب العديد من الفرق التطوعية، وهناك تم فحص حرارتنا والتأكد من خلونا من أي أعراض قبل التبرع".

وتابعت: "فعليًا لم يتم إبلاغي بأي طريقة بأنني تحت الحجر بعد عودتي من السفر، لكن التزامي جاء من واقع إحساسي بالمسؤولية، وبعدما أصدرت الدولة بياناتها وحملاتها كنت من أول الداعمين لها".

وأردفت: "علمًا بأنني متابعة جيدة لحسابات الدولة الرسمية وحريصة على الالتزام بكل ما يجي فيها من معلومات وتوجيهات تصب في النهاية لمصلحة أهلي وأهل ديرتي".

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وأوضحت الفاشينيستا الكويتية: "أرجو من الحسابات الإخبارية عدم نشر الشائعات وتداولها بشكل يخيف أهلي ومحبيني".

واختتمت حديثها قائلة: "ماكو إلا العافية، واليوم تم إبلاغي بضرورة إجراء فحص كورونا كإجراء احترازي، رغم مرور أسبوعين على عودتي من سويسرا دون وجود أي أعراض تذكر، وأنا متوجه حاليًا لإجراء الفحص.. لا تحاتوني وإن شاء الله بطمنكم".

وكانت قد كشفت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل عن تعرضها للابتزاز من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو مسرب لها وهي تصرخ على نجلها قبل أن يتم تسريبه، وقالت نهى في تصريحات صحفية، إن تسريب هذا الفيديو يعد انتهاكًا لخصوصيتها، مشيرة إلى أنها أقامت دعوى قضائية ضد الجهات المسربة للمقطع، كما اختصمت الشركة التي تولت مهمة تركيب كاميرات المراقبة بمنزلها.

وتطرقت الفاشينيستا الكويتية إلى حسابات المشاهير قائلة: "أعمل منذ 6 سنوات في المجال، وبعد هذه المدة اكتشفت أن جميع حسابات المشاهير ممولة من مشاهير آخرين من أجل تصفية الحسابات".

وتابعت: "اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد الهجوم الذي أتعرض له من قبل حساب شنينة، وأنا أترفع عن الرد أو تبادل الهجوم"، رافضة اتهام أي فنانة أو فنان بأنه وراء هجوم هذا الحساب ضدها.