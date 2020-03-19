شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا باريس تقدم عروضها أون لاين مجانا للجمهور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار أوبرا باريس عن تقديم أجمل عروض البالبة والأوبرا من خلال بث عبر موقعها على الإنترنت، وذلك مجانا للجمهور فى فترة الحجر الصحى التى تشهدها فرنسا بسبب فيروس كورونا، ومن بين برنامج العروض بأوبرا باريس Don Giovanni وSwan Lake و The Tales of Hoffmann.

من جانب آخر كشف موقع justjared عن إصابة بطلة مسلسل "Game of Thrones" بفيروس كورونا، وذلك بعدما خضعت للاختبار وجاءت النتيجة إيجابية، وهى الفنانة التى قدمت شخصية Ellaria Sand بالمسلسل الشهيرة.

يأتى ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجم كريستوفر هيفجو زميلها فى مسلسل "Game of Thrones" عن إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام.

وكان النجم العالمي توم هانكس قد أعلن إصابته بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون فى أستراليا، وذلك من خلال حساباته على السوشيال ميديا، حيث أوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية.

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آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.