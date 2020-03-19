شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال بعد أزمة كورونا: بقيت شاكك فى كل الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان رامى جمال عن معاناته مع فيروس كورونا، بسبب الإجراءات الوقائية التى يتبعها من أجل الوقاية من الفيروس، وكتب رامى عبر حسابه بموقع "تويتر" "صراع إن إيدى متجيش على وشى ده عملى هسس وشاكك فى كل الناس".

رامي جمال

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من ناحية أخرى حقق كليب "سقف" للنجم رامى جمال، الذى طرحه قبل عدة أسابيع، نجاحا كبيرا، على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشرت مجموعة كبيرة من "الكوميكس" الساخرة من الأغنية، وهو ما تواصل مع انتشار فيروس كورونا، وتحول الأمر أيضا على السوشيال ميديا إلى السخرية من الوباء والفيروس.

وكان المطرب رامى جمال طرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى" بالتزامن مع عيد الحب وذلك بعد طرح أغنيتين قبل الألبوم وهما كليب "سقف" والذى تصدر جميع المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وتخطت نسبة مشاهدته أكثر من 10 ملايين مشاهدة حتى الآن.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدى، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يشار إلى أن المطرب رامى جمال خضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف مختار، وظهر بها مع زوجته ناريمان وارتديا ملابس كجوال باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه متغزلين فى إطلالته مع زوجته، ومن التعليقات:" بحبكم أوى أوى، ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ".