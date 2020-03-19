شكرا لقرائتكم خبر عن إيما ستون تؤجل حفل زفافها على حبيبها ديف مكارى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت النجمة العالمية إيما ستون لتأجيل حفل زفافها على حبيبها ديف مكارى، منتج برنامج "Saturday Night Live"، والذى كان محددا له نهاية الأسبوع، بسبب انتشار فيروس كورونا ووجود توصيات بعدم وجود تجمعات، ولكنهما لم يحددا موعدا آخر لإقامة الحفل، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكان الثنائى أعلنا ارتباطها ديسمير الماضى بعد عامين من الارتباط، ونشر ديف مكاري عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته بخطيبته إيما ستون وهى تبرز خاتم خطبتها أمام الكاميرا، ولم يعلق بأى كلمة على الصورة، واكتفى بوضع ايموشن "قلب".

وبدأت علاقة ايما وماكارى، منذ عامين، حيث ارتبطا عاطفيا في شهر نوفمبر من عام 2017، عندما تم رصدهما سويًا في ولاية نيويورك الأمريكية، لكنه من المحتمل أنهما قد بدآ منذ ديسمبر 2016، عندما استضافها برنامج "Saturday Night Live" الذي يعمل به خطيبها لتكون مُقدّمة إحدى حلقاته، فإيما من المشاهير الذين يُفضّلون إبقاء حياتهم الخاصّة بعيدًا عن الأضواء.

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و يعيش نجوم هوليوود وشركات الإنتاج معاناة بسبب تعطيل عرض أفلامهم نتيجة تفشي فيروس كورونا في الكثير من دول العالم، مما أدى إلى تأجيل عرض مجموعة من أشهر الأفلام التي كان مقرر عرضها خلال أيام، ولكن مع تزايد المخاوف الصحية في شتى أرجاء العالم جراء تفشي الفيروس القاتل، تم تأجيل عرض هذه الأفلام بناء على القرارات التي تتخذها الحكومات بغلق أي مكان تجمع منعا لتفشي عدوى كورونا.

وفي ذات السياق، تراجعت مبيعات التذاكر إلى أدنى مستوياتها في أخر 20 عام على الأقل في دور السينما بأمريكا الشمالية حيث أدى وباء كورونا، إلى واحدة من أسوأ عطلات نهاية الأسبوع في هوليوود في شباك التذاكر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " abcnews"، بلغ إجمالي الخسارة حوالي 55.3 مليون دولار في المسارح الأمريكية وكندا.

وحدث هذا الأمر في عام 2000، حيث كانت إيرادات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع منخفضة للغاية، وفقًا لشركة البيانات Comscore، عندما تم بيع تذاكر بقيمة 54.5 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع في سبتمبر، ولكن ذهب المزيد من الأشخاض إلى السينما مع نهاية الأسبوع بعد 11 سبتمبر 2001.

وكانت قد أغلقت معظم دور السينما الأوروبية أبوابها في الأيام الأخيرة، وكذلك المسارح في الصين والهند ولبنان والكويت، وقد أدت عمليات الإغلاق هذه بالفعل إلى خفض المكاسب الدولية. يحث مسؤولو الصحة أولئك الذين يمكنهم البقاء في المنزل على القيام بذلك ، للمساعدة في منع انتشار الفيروس.