شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 3 دويتوهات وكليب جديد.. أحمد شيبة يعيش فى نغنغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش المطرب الشعبى أحمد شيبة حالة من النشاط الغنائى هذه الأيام رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وذلك من خلال 3 دويتوهات جديدة وكليب، الأول دويتو مع المطرب الشعبى طارق الشيخ، ولم يكشف عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة وقت طرحها، ومن المقررطرحها خلال شهر رمضان المقبل.

ويقدم "شيبة" ديو غنائى أخر مع الفنان أحمد حاتم بعنوان "موتور قلبى"، وهو من كلمات أحمد حاتم، وألحان محمد على، وتوزيع موسيقي أسامة الهندى، وتسجيل وميكس وماستر أمير ناثان، ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

كما يوجد فى جعبة "شيبة" دويتو ثالث يقدمه مع مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا ويبدو أنهم يستعدون لعمل مشترك يجمعهم، وبصدد الإعلان عنه في وقت قريب، حيث نشر أحمد شيبه عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالمطربين أوكا وأورتيجا داخل استوديو تسجيل صوت، وعلق قائلا: " انتظرونى فى الجديد قريبا.

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وكان المطرب أحمد شيبة قد شارك جمهوره من خلال صفحته على "فيس بوك" بصور كشف من خلالها تفاصيل كليبه الجديد "شاب عجوز"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شيبسي وميدو مزيكا، وهندسة صوت أحمد جوده، ومن إخراج محمد حجازى.

يذكر أن أخر أعمال تتر مسلسل الأخ الكبير للنجم محمد رجب، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، ويعرض المسلسل حاليا على قناة سى بى سى.

مسلسل "الأخ الكبير"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد آخر من الفنانين، وتجسد الفنانة هبة مجدي دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب فى مسلسل "الأخ الكبير".