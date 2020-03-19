"زوج فاشل ومخرج عظيم وجبت آخر الحب معاه".. كيف تحدثت سلوى خطاب عن أسامة فوزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل ذكرى ميلاد المخرج الراحل أسامة فوزي، اليوم، إذ ولد في 19 مارس 1961، ورحل في 8 يناير 2019.

وتزوج المخرج الراحل من الفنانة سلوى خطاب، وهو الزوج الأول والأخير بالنسبة لها، وتحدثت عنه قبل أيام في حوارها في برنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي.

وقالت خطاب إن أسامة فوزي لم يتدخل قط في عملها، ولم يقول لها يوما ما عن رأيه فيها كممثلة، موضحة أنها في البيت تنسى كونها فنانة، وهو كان كذلك.

وعن سبب عدم زوجها بعد انفصالهما، أضافت: "ده قدر، وأنا جبت آخر الحب في علاقتي بأسامة فوزي، خت دكتوراه في الحب، وكنا بينا تفاهم روحي، وكنت مؤمنة بيه".

وتابعت: "لما اتجوزنا كنت نجمة، وكان مساعد مخرج، وكان يقولي إنتي اتجوزتي مساعد مخرج قد الدنيا، ونضحك، وكنت بقوله لما تخرج سمعتك هتوصل عربيا وعالميا".

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وأشارت إلى أنها حتى الآن لا تستوعب أنه توفي، متابعة: "كنت متأكدة من قبل ما أسامة يبقى مخرج، أنه لن يتنازل عن أفكاره، وده ردا على الناس اللي بتقول إنه كان مكتئب، هو اللي اختار، ومكنش عنده طموح الملايين والفيلا والعربية".

وعن تجربته الأولى في الإخراج عفاريت الإسفلت، والتي شاركت خطاب في بطولتها، قالت: "كان رائع ومتمكن، رغم أن كل الفنانين اساتذة، مسيطر على أدواته، وعارف هو عاوز ايه، ومتحكم في اللوكشين من غير زعيق"

واستطردت: "كنت بقوله إنت زوج فاشل بس صديق قوي ونقي من جواه، وكان صحابنا يفرحوا لما نتشاكس، وأسامة قدم رؤية مختلفة في السينما المصرية".

وأخرج أسامة 4 أعمال هي: "عفاريت الأسفلت، جنة الشياطين، بحب السيما، بالألوان الطبيعية".