شريف سلامة: هيفاء وهبي مختلفة في "إسود فاتح".. وهذا دوري في "الغريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان شريف سلامة، عن دوره في فيلمه السينمائي الجديد "الغريب"، ودوره في مسلسله الدرامي "إسود فاتح" وعلاقته بهيفاء وهبي في المسلسل.

وقال شريف، في برنامج "Theinsider بالعربي": "أجسد بفيلم (الغريب) دور مهندس يعود من الخارج ويشتري بيت، ويحط كل آماله على مستقبله هنا زي ما كان محقق نفسه بره، ويجيب عيلته معاه، ويكتشف إن البيت ده في حاجة غريبة، ويكون هو الوحيد المعترض على ده، لكن كل أهل البيت يرون أن كل شيء على ما يرام، ويبدأ يحصله حاجات كتير ومشاكل عديدة حتى يصبح بني آدم غريب".

فيلم "الغريب" تدور أحداثه في إطار تشويقي ورعب، وهو من تأليف أحمد ومصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.

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وأضاف أنه يجسد بمسلسل "أسود فاتح" شخصية سيف، شقيق هيفاء وهبي، وهو شاب لديه وشم على يديه، موضحا أنه شخصية غريبة إلى حد ما.

وأوضح أن شخصيته بالمسلسل مترابطة مع كل الشخصيات بالمسلسل، مضيفًا: "بحب هيفاء في الحقيقة، ولما عرفتها في الشغل اتأكدت إنها شخصية لطيفة، وهي ممثلة حساسة أوي ومركزة، وهتبقى مختلفة في المسلسل ده".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة: هيفاء وهبي، روجينا، معتصم النهار، صبري فواز، أحمد فهمي، فراس السعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.