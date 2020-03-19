تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تهاجم زميلها الفنان: اللي أنت عملته موقف حقير جدا

شنت فنانة مصرية شهيرة هجوما شرسا على زميلها الفنان بعد تصريحات له.

وقالت الفنانة بدرية طلبة في تصريحات لها على أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل عبد العزيز: أنا بحتقر موقفه جدًا.

وأضافت: لا يصح أن يتدخل في حياتها بهذا الشكل .. ياسمين فنانة محترمة وتتمتع بالأخلاق الحميدة ولا يجوز الطعن في عرضها بهذا الشكل ومن شقيقها.

وتابعت: ياسمين انفصلت عن زوجها ومن حقها الزواج بشخص آخر وهذا أمر طبيعي جدا.

وكان وائل عبد العزيز هاجم شقيقته ياسمين بسبب ما تردد عن قرب زواجها من الفنان أحمد العوضي.

